سورى يطعن زوج شقيقته بسكين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنصورة

مراسل «ONA»:

أصيب عامل سورى بالمنصورة، بجرح شبه نافذ بالبطن بعد أن طعنه زوج شقيقته.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من النقيب عبد الكريم عوض، مدير إدارة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول “زكريا كمال مسلم”، 30 سنة – عامل سورى، مصابًا بجرح شبه نافذ بالبطن وحالته خطر.

وبسؤال مرافقية أكدوا حدوث مشاجرة بينه وبين زوج شقيقته تمام عبد القادر بسبب لعب الأطفال، وتعدى كل منهم على الآخر، فنشبت مشاجرة بينهما فاستل الأخير سكينا وطعن بها المجنى عليه .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.