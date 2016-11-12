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لجنة من البرلمان السوداني تبدأ تحقيقاتها حول أحداث عنف بغرب دارفور

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لجنة من البرلمان السوداني تبدأ تحقيقاتها حول أحداث عنف بغرب دارفور لجنة من البرلمان السوداني تبدأ تحقيقاتها حول أحداث عنف بغرب دارفور

أرشيفية

بدأت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان السوداني، اليوم السبت، تحقيقاتها حول الأحداث التي وقعت قبل أيام، بمنطقة مارا شرق جبل مون بولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها ١٨ شخصا، إثر اشتباكات مسلحة .

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق أحمد التهامي، في تصريحات صحفية، إن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق تضم أعضاء من لجنة الأمن وكذلك نواب المنطقة بالمجلس الوطني، موضحا أنها ستلتقي حكومة ولاية غرب دارفور ولجنة الأمن بها ، للوقوف على ملابسات الحادث، ثم يتوجهون إلى منطقة الأحداث لمقابلة أطرافها المتصارعة ،وذلك لإعداد تقرير شامل حولها وتسليمه للبرلمان .

وأشار إلى أن لجنة الأمن بالبرلمان ستناقش مع وزارة الداخلية ، توفير قوات احتياطي، توزع على كل محليات ولايات دارفور، تكون مهمتها تجنب حدوث اشتباكات بين الرعاة والمواطنين.

أ ش أ

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