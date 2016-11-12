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"الكتلة الشبابية المصرية" مبادرة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

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"الكتلة الشبابية المصرية" مبادرة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل "الكتلة الشبابية المصرية" مبادرة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

>أسوان - صلاح المسن

دربت الكتلة الشبابية المصرية - الكيان الذى يتأسس من أجل أن يكون صوتا يمثل الشباب ويعمل على حل مشاكلهم – بعض الشباب بمحافظة أسوان وتم إعطائهم دورة تدريبية لتأهلهم لسوق العمل.

 

وصرح رئيس الكتلة المهندس "أحمد حمدى" بأن الكتلة تبدأ بالفعل فى تنفيذ أولى خطواتها نحو تحقيق أهدافها من خلال مبادرة شباب يبنى .

 

وتحمل المبادرة التى طرحتها الكتلة الشبابية المصرية فى الفترة الماضية الشق التدريبى والتثقيفى والتوعوى فى كل المجالات والشق الإعدادى لكادر خدمى يتفاعل مع المجتمع ويخدمه .

 

وقالت رئيس المكتب الإعلامى إن الكتلة تعمل على توحيد صفوف الشباب لنتشارك فى تشغيل عجلة الإنتاج وبناء الوطن.

 

وأكدت أن الكتلة ليس لها علاقة بأى كيان سياسى أو تيار دينى وليست ممولة من أى جهة ويتم الإنفاق على كل مشاريع الكتلة من الدعم الذاتى .


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