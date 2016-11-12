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بالصور.. قومى المرأة بالأقصر يعقد لقاء حول مشاركة السيدات بالسياسة

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بالصور.. قومى المرأة بالأقصر يعقد لقاء حول مشاركة السيدات بالسياسة بالصور.. قومى المرأة بالأقصر يعقد لقاء حول مشاركة السيدات بالسياسة

>الأقصر – أحمد مرعى

واصل المجلس القومى للمرأة فرع الأقصر، اليوم السبت، حملة طرق الأبواب لحث السيدات على المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية، وتم تنظيم لقاء نسائى تحت عنوان "المرأة والانتخابات – شاركى - انتخبى – اختارى" فى مدينة إسنا، بحضور محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وسعاد سعد مقررة الفرع بالأقصر، وعدد من الأعضاء وعضو مجلس النواب عبد الرازق الزنط.

 

وقدم الندوة محمد أبو المجد عضو المجلس القومى بالأقصر، مؤكداً أن الحملات مستمرة لتوعية السيدات بكافة حقوقهن فى جميع ربوع محافظة الأقصر، موضحاً أن أعضاء فرع المجلس بالأقصر قاموا على مدار الأيام المقبلة بحملة جابوا خلالها قرى ومدن المحافظة لتوعية السيدات بدورهن فى رسم مستقبل .

 

من جانبها قالت مقررة الفرع بالمجلس القومى للمرأة بالأقصر سعاد سعد، إن تلك الندوة تأتى فى إطار خطة ندوات ولقاءات جماهيرية مع السيدات بالأقصر خلال حملة "طرق الأبواب"، والتى تهدف لأن تكون تحفيزًا كبيرًا للمستهدفات بالمشاركة والتصويت فى الانتخابات ومساندة المرشحات من السيدات، وتعزيز مشاركة المرأة، خاصة فى الريف والمناطق غير الحضرية فى المجال العام، ونشر الوعى بدور المجلس وبرامجه فى النهوض بالمرأة فى الواقع المحلى.

 

فيما تحدث محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا خلال اللقاء، وأثنى على دور السيدات بالصعيد فى بناء المجتمع، مطالباً إياهم بالمشاركة الفعالية فى كافة الفعاليات السياسية مستقبلاً، موضحا أن الشعب المصرى نجح بقوته وقدرته على عقل الأمور فى إفشال مخططات الجماعات الإرهابية للتظاهر وإحداث حالة من الإرهاب من جديد بمصر، مقدماً كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره فى قيادة البلاد للأمان والاستقرار.

 

حضر الندوة كل من هويدا المطاعنية رئيس جمعية نساء الجنوب، الدكتور مصطفى محمود وكيل المعهد العالى لخدمة اجتماعيه بأسوان، وصفية رجب نائب مقرر المجلس، والعضوات منى عبده ونجلاء السعدى ونها أحمد محمد، وشاهندة كمال محامى مكتب الشكاوى فرع الأقصر، ومحمد الملوانى متطوع بالمجلس القومى للمرأة.

 

 

 

 

 

 

 


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