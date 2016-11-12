إحالة رئيس وسكرتير الوحدة المحلية بشنتنا الحجر إلى النيابة

المنوفية – محمود شاكر

أصدر المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع، قرارا بإحالة رئيسة الوحدة المحلية بشنتنا الحجر، وسكرتير الوحدة المحلية، ورئيس القسم الفنى بالوحدة المحلية، وفنى تنظيم القرى بالمدينة إلى النيابة الإدارية.

وأوضح بيومى لـ"اليوم السابع"، أن التحويل تم بخصوص موضوع "محمد على الهوارى" و"تامر يوسف محمدى"، وذلك لصدور مخالفات للمذكورين وعدم اتباع التعليمات القانونية حيالهما .

وقال بيومى "نحن نكون دائما مع المواطن، ونقول دائما لأى مسئول لابد من تطبيق روح القانون"، ولابد من اتخاذ أى إجراء قانونى مع أى مواطن، إلا بعد تطبيق روح القانون وإيجاد حلول بديلة لمصلحة المواطن، لأننا جهة خدمية لخدمة المواطن، وكل مسئول يخالف ذلك سيكون مصيره إحالته إلى النيابة الإدارية ليلقى اشد العقاب .

وعلى جانب آخر، أعلن رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أنه تم عمل المعاينة على المكان الذى تم اختياره لإنشاء كوبرى بديل لكوبرى التابعى بمدخل شبين بجوار أرض المشتل والمقلب المترمد، موضحًا أنه تمت موافقة اللجنة وسيتم العرض على الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى وحاجه ملحة لمواطنى بركة السبع .

وأكد أنه يسعى دائما إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق الراحة الكاملة لهم فى الانتقال من مكان لآخر، لافتا إلى أن كوبرى المشاة الجديد سيحقق تأمينا كبيرا للمواطنين، متمنيا البدء فيه فى اقرب وقت.