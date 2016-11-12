المغاربة يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بالقصاص لمقتل "بائع السمك"

كتب أحمد علوى

قالت قناة "روسيا اليوم"، إن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا، اليوم السبت، من أجل المشاركة فى المسيرة المنظمة والتى كان محدد لها أن تنطلق من الساحة الكبرى وسط مدينة الحسيمة بالمغرب، حاملين الشموع والورود على روح "محسن فكرى" الذى لقى مصرعه دهسا فى سيارة للقمامة.



> كما ردد المتظاهرون خلال المسيرات والاحتجاجات شعارات سياسية وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم مهددين باللجوء إلى العصيان المدنى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم ومحاسبة المتورطين فى مقتل بائع السمك ''محسن فكرى''.

وبحسب القناة ذاتها فقد وصلت المسيرة إلى المحكمة الابتدائية ومقر الأمن الإقليمى الذى كان مسرحا لحادث وفاة بائع السمك، وتم وضع الورود لينتهى مسار التظاهرة بالساحة الكبرى التى انطلقت منها حيث احتشد المحتجون، كما طالب المتظاهرون، بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية حاملين الأعلام الأمازيجية وأعلام حركة 20 فبراير.

ومن ناحية أخرى دعا المتظاهرين إلى إعادة فتح التحقيق فى واقعة العثور على جثث خمسة شبان محروقة فى الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة فى 20 فبراير 2011، خلال ما عرف بأحداث " الربيع الديمقراطى".

من جهته أعلن الوكيل العام للعاهل المغربى لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الأسبوع الماضى، أن قاضى التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطى، فى إطار التحقيق الجارى حول ظروف وفاة محسن فكرى فى حين قرر مواصلة التحقيق مع ثلاثة آخرين فى حالة سراح.



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