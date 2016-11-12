"السادات" يقبل استقالة مستشاره الخاص ردا على إهانته لـ"عبد العال "

كتب محمد عطية

تقدم خالد هيكل، مستشار النائب محمد أنور السادات، باستقالته اليوم السبت، بعد ما نشرت "اليوم السابع"، خبرا حول إهانته للدكتور على عبد العال رئيس المجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء البرلمان من الداعمين للدولة الوطنية، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وبدوره قبل محمد أنور السادات استقالة، مستشاره الخاص، "هيكل"، التى جاء في نصها:"أرجو التكرم قبول استقالتى من جميع المناصب السياسية والحزبية رفعا للحرج والإساءة، التى تسببت فيها بآرائى الشخصية وهو ما لم أكن أتمناه" .

وجاءت نص الاستقالة الأتي:

القاهرة ١٢ نوفمبر 2016

السيد النائب المحترم / محمد أنور السادات

تحية طيبة وبعد :-

شرفت بالعمل معكم لسنوات تعلمت فيها الكثير وأرجو التكرم بقبول إستقالتى من جميع المناصب السياسية والحزبية رفعا للحرج والإساءة التى تسببت فيه بآرائى الشخصية وهو ما لم أكن أتمناه.

"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام "

مقدمه لسيادتكم

خالد هيكل

يذكر أن خالد هيكل، الذراع اليمين والمستشار الخاص للنائب محمد أنور السادات، والذى يظهر معه فى مجلس النواب ليل نهار، حوّل صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، إلى منصة إطلاق السباب والشتائم البذيئة والوقحة ضد شخص الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء البرلمان من الداعمين للدولة الوطنية، ولا يترك "هيكل" مناسبة إلا ويلعن ويسب مجلس النواب، ورغم ذلك يذهب يوميا للبرلمان لإنهاء طلبات، ويجلس مع محمد أنور السادات فى البهو الفرعونى، وكأنه يجمع كل ما لذ وطاب من الكواليس لينشرها على حسابه الخاص.

ويوجه خالد هيكل شتائم شخصية للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يعاقب عليها القانون، كما لم يسلم النائب محمد أبوحامد، وغيره من أعضاء البرلمان من الشتائم والإهانات، ومع ذلك، تفتح له أبواب البرلمان، وكأنه نائبًا يدخل ويخرج تحت مظلة شرعية.