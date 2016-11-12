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نيابة السويس تجددد حبس قاضى "الحشيش" 15 يوما

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نيابة السويس تجددد حبس قاضى "الحشيش" 15 يوما نيابة السويس تجددد حبس قاضى "الحشيش" 15 يوما

>السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس تجديد حبس القاضي " طارق . م " رئيس  محكمة جنح مستأنف الشرقية " 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامة بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته.

كما قررت النيابة العامة تجديد حبس " أ . م "  سائق سيارة القاضي وصديقة القاضي " ب . م " 19 عام مصرية وتحمل الجنسية البولندية 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بقيام مباحث نفق أحمد حمدي بضبط رئيس محكمة بمحافظة الشرقية يدعي " طارق . م " بحوزته كميات من المواد المخدرة.

وقال مصدر أمني، أن المضبوطات التي ضبطت بحوزة رئيس المحكمة 69 كيلو من مخدر الحشيش، بجانب أقراص مخدرة وأقراص منشطات.

 

 

 

 


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