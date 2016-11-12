طالبة جامعية تخدر صاحب محل طلب منها ممارسة الرذيلة وتسرق سيارته ببولاق

كتب بهجت أبو ضيف

حاول صاحب محل كوافير ببولاق الدكرور إغواء جارته الطالبة الجامعية لممارسة الرذيلة، فقررت الفتاة رسم سيناريو لمعاقبته، حيث ادعت أنها وافقت على طلبه، ثم التقت به بالمحل ووضعت له المخدر بالعصير حتى فقد وعيه، واستولت على سيارته وهاتفه المحمول بمساعدة صديقها الذى استعانت به لتنفيذ مخططها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وصديقها، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا من مستشفى بولاق العام يفيد باستقبال صاحب محل كوافير مصاب بحالة تسمم نتيجة تناوله كمية من المخدر، وتم إجراء الإسعافات الطبية له.

وبإجراء التحريات، تبين أن صاحب المحل تعرف على جارته طالبة جامعية، وطلب منها ممارسة الرذيلة معها، فادعت الفتاة أنها استجابت لرغبته ثم اتفقت مع طالب صديقها على تخدير صاحب المحل وسرقته.

وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الفتاة التقت بصاحب المحل قبل توجهها إلى الجامعة، ثم وضعت المخدر له بالعصير حتى فقد وعيه، ثم استولت على سيارته وهاتفه المحمول بمساعدة صديقها وفرا هاربين، وفور وصول عمال المحل فوجئوا بصاحب المحل فاقدا وعيه فنقلوه إلى المستشفى.

وبإعداد كمين للمتهمة وصديقها، تمكن النقيبان أحمد مندور وأيمن سكورى معاونى مباحث بولاق الدكرور من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.