السيطرة علي حريق أشعله مجهولون في قضبان السكة الحديد ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

أشعل مجهولون النيران في قضبان السكة الحديد، بنطاق قريتي بني حدير والميمون بمركز الواسطي شمال بني سويف، مما تسبب في توقف حركة القطارات لبضع دقائق قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية علي الحريق .

وفوجئ أحد أفراد قوات التأمين المتمركزة بقرية الميمون، بنشوب حريق في شريط السكة الحديد بجانب القرية.

وعلي الفور إنتقلت قوة التمركز لتتبين من أسباب الواقعة ليتبن لهم أنها من كاوتشوك مشتعلة بالإضافة إلي إشتعال الحريق بالحشائش المجاورة، وعلي الفور تم السيطرة علي الحريق دون أي خسائر مادية أو بشرية .