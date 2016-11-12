بالصور .. محافظ بني سويف يقدم العزاء في شهيد العريش بإهناسيا

المراسل: محمد شعبان

قدم المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، واجب العزاء لوالد الشهيد مجند”محمود لطفي رمضان “ابن قرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف والذي استشهد في مدينة العريش أول أمس.

وجلس “المحافظ” بسرادق العزاء بقرية إهناسيا الخضراء لإستقبال المعزيين بجانب والد الشهيد، قائلًا ” إن الشهادة في سبيل الواجب منحة يمن الله بها على من يختاره من عباده”.

وأضاف، أن الدولة تقدر تضحيات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ولا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام بأسرهم.

يذكر أن، “المحافظ” قد أناب “أحمد دسوقي” رئيس مدينة بني سويف للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد، التي خرجت من المسجد الكبير بقرية إهناسيا الخضراء قبل نقل جثمانة لمقابر الأسرة.