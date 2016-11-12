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صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي

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صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي

وزير النقل خلال جولته التفقدية

تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، الطريق الدائري الإقليمي بطول 52 كم، من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوي، حتى تقاطع الطريق مع الإسكندرية الزراعي، متضمنًا العشرات من الكباري والأنفاق منها كوبري رئيسي أعلى نهر النيل فرع رشيد بالخطاطبة، و3 كباري أعلى طريق «برقاش – الخطاطبة»، والرياح الناصري، والرياح البحيري، وسكة حديد المناشي.

الجدير بالذكر أن طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل 92 كم و يبدأ من طريق «القاهرة – بلبيس الصحراوي»، حتى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك لربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا.

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