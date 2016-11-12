بالصور.. النيابة الإدارية تكشف حقيقة تحويل مستشفى نجع حمادى لـ«وكر دعارة»

كلف المستشار شعبان عبد الغني، مدير نيابة نجع حمادي، حلمي حسين، رئيس النيابة، بفتح تحقيق فيما تناوله أحد المواقع الإلكترونية عن تحويل مستشفى حكومي مهجورة بنجع حمادي إلى وكرًا لممارسة الدعارة، وذلك بناء على تعليمات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وبحسب الإدارة الصحية، المبني محل الواقعة عبارة عن مستوصف كان يحتوي على مقر الادارة الصحية ومكتب صحة نجع حمادي ومركز صحة المرأة والطفل، وصدر له قرار إزالة في عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ تم اخلاء المكان، ونقل الجهات التي كانت موجودة به إلى جهات مختلفة، وانتقلت النيابة لمعاينة الموقع على الطبيعة بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي.

وقد تكشف للنيابة من المعاينة أن المبنى مهجور بالفعل مع وجود هدم في سور المبنى من ناحية شارع السوق، بالإضافة إلى استخدام فناء المركز لبيع السمك وتخزين الخضروات، وأيضًا يستخدم كمكان لإلقاء قمامة السوق بالكامل.

وبالتجول داخل المكان تبين وجود غرف بفتحها تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والسموم وماكينة رش مبيدات ودفاتر وسجلات أميرية ذات قيمة مالية ومبيدات بعدد كبير ملقاة داخل الفناء، وتكشف من المعاينة وجود سيارة اسعاف محترقة بالكامل ومتروكة بفناء المركز الخلفي ووجود برج اشارات لاسلكية يعمل وبجواره غرفة مركب بها أجهزه تكييف وأن المبنى لا توجد حراسة عليه ومتاح الدخول والخروج منه للجميع، وجاري استكمال التحقيقات.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد تابع ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان مستشفى حكومي يتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي، حيث تضمن الخبر أن مستشفى مهجور في مركز نجع حمادي يتم استخدامه من قِبل بعض الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بداخلها، مما أثار استياء أهالي المنطقة، والذين قاموا بإبلاغ المسئولين بقسم الشرطة، مما أسفر عن إلقاء القبض على 6 أشخاص خلال تواجدهم داخل المستشفى.