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غدًا.. أصالة ومي فاروق بحفل ختام الموسيقى العربية على شاشة القناة الثانية

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غدًا.. أصالة ومي فاروق بحفل ختام الموسيقى العربية على شاشة القناة الثانية غدًا.. أصالة ومي فاروق بحفل ختام الموسيقى العربية على شاشة القناة الثانية

أصالة – أرشيفية

تعرض القناة الثانية، غدًا الأحد، في العاشرة والنصف مساءً، تسجيل لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، المقام على المسرح الكبير، حيث يبدأ الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة هذا العام، ثم يليه فاصل للمطربة مي فاروق.

وتختتم الفنانة أصالة المهرجان بمجموعة من أشهر أعمالها، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال فضلًا عن أغاني ألبوم “60 دقيقة حياة” والذي ضم 10 أغنيات هى “سؤال بسيط”، “ملهمته الوحيدة”، “عايشة على اللى فات”، “على إيه”، “مواقف مؤلمة”، “الورد البلدي”، “بعدك عني”، “منازل”، “خانات الذكريات”، “60 دقيقة حياة”.

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