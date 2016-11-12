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«الصحة»: بدء عمل ٤٠ وحدة سموم بمحافظات مصر خلال ٣ شهور

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«الصحة»: بدء عمل ٤٠ وحدة سموم بمحافظات مصر خلال ٣ شهور «الصحة»: بدء عمل ٤٠ وحدة سموم بمحافظات مصر خلال ٣ شهور

ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تجهيز ٤٠ وحدة لعلاج السموم وتقديم خدماتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للعناية الحرجة، أنه جاري تجهيز ٢٠ وحدة لعلاج السموم سيتم الإنتهاء منها خلال ٣ أشهر قادمة، بالإضافة الى ٢٠ وحدة تم الانتهاء منها بالفعل، ليصل الإجمالي الى ٤٠ وحدة علاج سموم علي مستوي الجمهورية، حيث يتم تجهيز الوحدات وإمدادها بكافة الأجهزه والأمصال واستقبال رعاية سموم.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة والسكان، الي أن هناك خطة قومية لوضع خريطة للحضانات ورعاية الأطفال، لضمان توفيرها بكل محافظات .

كما يتم إجراء مسح شامل علي مستوي الجمهوريه للتمريض وأسرة الرعاية المركزة والقوي البشرية، وأسرة العناية المغلقة، لتغطى خدماتها عام ٢٠١٧ احتياجات المحافظات في أول سابقة من نوعها، مشيرًا الى أن خطة الرعاية المركزة للحروق بمحافظه القليوبيه بدأت بالفعل.

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