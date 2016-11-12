وزير الري يتفقد الاستعدادات للسيول بغرب الدلتا ومحافظة الإسكندرية

تفقد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، عدد من المشروعات، التي تتم بمنطقة غرب الدلتا ومحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الخطة العاجلة لمواجهة السيول، وكذلك للوقوف على مدى جاهزية المنطقة لاستقبال موسم الأمطار.

وبدأ الوزير زيارته التفقدية بإقليم غرب الدلتا، حيث استهل الجولة بتفقد موقع القطاع المكافىء على مصرف تعمير الصحاري، كما تفقد الأعمال التي تتم بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه، والتي تبين تنفيذ الأعمال بها بنسبة 90%.

كما تفقد أعمال إعادة الاستخدام لمياه مصرف تعمير الصحاري لتغذية ترعة مريوط لخدمة 70 ألف فدان، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال في أسرع وقت، وذلك خلال الشهر الحالي على أقصى تقدير.

وأشار وزير الري إلى أن القطاع المكافئ تم إنشاؤه لحماية المنطقة من أخطار الأمطار الغزيرة، وفي نفس الوقت إعادة استخدام 600 ألف م3/ يوم من مياه مصرف تعمير الصحاري البالغة مليون م3/يوم، حيث تجري دراسة إعادة استخدام باقي كمية مياه المصرف في إطار سياسة الوزارة نحو الاستفادة من مياه المصارف لسد العجز في الميزان المائي.

كما تفقد مصرف تعمير الصحارى 1 و 2 وتبين أنها بحالة جيدة، والمناسيب في الوضع المعتاد، موجهًا نحو ضرورة متابعة المصارف على مدار الساعة خلال الفترة القادمة حتى انتهاء موسم الأمطار، مع أهمية متابعة خرائط التنبؤ بالأمطار بصفة يومية.

وزار وزير الري قرية 25 بنجر السكر والتي تعرضت لبعض المشكلات العام الماضي، وذلك في إطار متابعة تقييم مدى الاستفادة من الأحداث السابقة، حيث تأكد من الإجراءات التي تمت لحماية القرية من مخاطر الأمطار وتدبير وحدة طوارئ عند الحاجة.

وشملت جولة الوزير المرور على بحيرة وادي مريوط لحسم مشاكل ارتفاع المياه بالبحيرة والدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه الوزارة لمحافظة الإسكندرية في هذا الشأن، وذلك حفاظًا على الطرق الحيوية وخطوط الغاز وخطوط الضغط العالي بالمنطقة، كما شملت الجولة زيارة لمجرور إدكو، والوقوف على أعمال التطهيرات التي تتم فيه من خلال شركة الكراكات المصرية.