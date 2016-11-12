«الصحة» تطلق قافلة ضخمة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بأسوان غدًا

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة ضخمة للصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لإدارتي نصر النوبة وكوم امبو بمحافظة أسوان، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بحضور الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس.

وقال الوزير في بيان صحفي، إن القافلة تضم سيارات عملاقة تحمل أجهزة المامو جرام للكشف المبكر عن أورام الثدى، كما تضم أساتذة من الجامعات، وعيادات مجهزة متنقله تضم كل سيارة منها فريق طبى متخصص، و٢ تمريض وفنى.

وأضاف، أن القافلة سوف تقدم عدد من الخدمات المختلفة من بينها كافة وسائل وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية للمرأة الحامل وللسيدات فى سن الانجاب، والفحص للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، بالإضافة لتقديم خدمات الكشف لتخصصات الباطنة، والعظام، والأطفال، والرمد، وأمراض النساء، وذلك بالتعاون مع قطاع الطب العلاجي بالوزارة والجامعة، ويشارك في تنفيذ القافلة من الجهات الخارجية الجمعيات الأهلية وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتي ستقوم بمنح شهادات فورية.

وأشار الوزير الى أن هذا النشاط يأتى فى إطار مجهودات قطاع السكان من أجل التوسع فى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات بهدف زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجات الغير ملباه وخاصة فى المناطق ذات الاحتياج وذات المؤشرات المنخفضة.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، بأنه من خلال القافلة سيتم دمج الأنشطة التنموية المتمثلة في معرض لمنتجات المنتفعات ونوادي المرأة وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والخدمات العلاجية.

وأضافت، بأنه تم اختيار ادارة نصر النوبة وهي احدي إدارات محافظة أسوان وعدد سكانها 105989 من أهل النوبة وعدد السيدات المتزوجات في سن الانجاب 17665، كما تم اختيار ادارة كوم امبو بنفس المحافظة وعدد السكان 400183 نسمة و السيدات المتزوجات في سن الانجاب 66697.