أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

التنمية المحلية: هناك معايير لاختيار القيادات.. ولا تمييز

Google+ Print
التنمية المحلية: هناك معايير لاختيار القيادات.. ولا تمييز التنمية المحلية: هناك معايير لاختيار القيادات.. ولا تمييز

الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية _ أرشيفية

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن اختيار قيادات الإدارات المحلية يتم وفقًا للمعايير المحددة والتي يأتي على رأسها الكفاءة.

وأكد “بدر”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول حركة القيادات المحلية اليوم، السبت، أن الوزارة لا تميز في اختيار القيادات المحلية، مشيرًا غلى أنه لا توجد أفضلية في الاختيار بين رجال الشرطة والمدنيين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن نسبة القوات المسلحة من المتقدمين لحركة القيادات المحلية على الدرجة الممتازة 28% والشرطة 45% والمدنيون 26%، وتم تعيين 18 فردًا توزيعهم كالتالي: “10 من الشرطة و4 قوات مسلحة و4 مدنيين وهي توزيعة متناسبة مع عدد المتقدمين وتشير إلى عدم أفضلية فئة على غيرها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا