التنمية المحلية: هناك معايير لاختيار القيادات.. ولا تمييز

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن اختيار قيادات الإدارات المحلية يتم وفقًا للمعايير المحددة والتي يأتي على رأسها الكفاءة.

وأكد “بدر”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول حركة القيادات المحلية اليوم، السبت، أن الوزارة لا تميز في اختيار القيادات المحلية، مشيرًا غلى أنه لا توجد أفضلية في الاختيار بين رجال الشرطة والمدنيين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن نسبة القوات المسلحة من المتقدمين لحركة القيادات المحلية على الدرجة الممتازة 28% والشرطة 45% والمدنيون 26%، وتم تعيين 18 فردًا توزيعهم كالتالي: “10 من الشرطة و4 قوات مسلحة و4 مدنيين وهي توزيعة متناسبة مع عدد المتقدمين وتشير إلى عدم أفضلية فئة على غيرها”.