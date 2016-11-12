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فيديو وصور..”كوانج هوا مون” «ميدان تحرير» كوريا الجنوبية..مركز الاحتجاجات والاحتفالات والموسيقى

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كوانج هوا مون - تصوير محمد صلاح الدين

كوانج هوا مون – تصوير محمد صلاح الدين

كتب – محمد صلاح الدين: 

يتجمع الكوريون الجنوبيون في ميدان كوانج هوا مون ” بوابة كوانج هوا” للمطالبة باستقالة الرئيسة باك جون هيه على خلفية فضيحة استغلال النفوذ التي تورطت فيها صديقتها تشوي سون شيل.

وبحسب كي بي إس التلفزيونية الرسمية فإن أعداد المتظاهرين قد وصلت إلى حوالي  مليون متظاهر متواجدون في الساحة الأشهر في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

ويعد ميدان كوانج هوا مون الميدان الأكثر حيوية في البلاد حيث يشهد الاحتفالات والاحتجاجات، كما ذكره الكوريون في أغنياتهم قديمًا وحديثًا، حيث يمكن وصفه بميدان تحرير كوريا الجنوبية.

تاريخ بوابة كوانج هوا 

مع إنشاء العاصمة الجديدة لمملكة “جوسون” هانيانج – سول حاليًا – بنيت بوابة كوانج هوا كمدخل لقصر الملك المعروف باسم قصر كيونج بوك عام 1395 تحت اسم بوابة جونج.

ومع مقدم الملك “سيه جونج” الملك الأشهر في جوسون أعيد تسمية البوابة لتصبح بوابة كوانج هوا عام 1425.

كوانج هوا مون عام 1927

كوانج هوا مون عام 1927

تدمير وبناء وافتتاح

مع مقدم الاحتلال الياباني لكوريا “1910-1945″ عمدت جيش الاحتلال إلى نقل البوابة إلى مكان آخر لإفساح المجال للطريق المواجه لمبنى الحاكم.

ومع الحرب الكورية أحرقت النيران معظم البوابة ولم يتبق منها سوى الأساس الذي أعيد عليه بناء البوابة على يد الجنرال بارك تشونج هي والد رئيسة كوريا الجنوبية الحالية، ليعيد افتتاحه عام 1968.

وفي العام 2006 بدأت الكورية الجنوبية مشروع لإعادة البوابة لمكانها الأصلي، ليفتتح للجمهور في أغسطس من عام 2010.

إعادة افتتاح كوانج هوا مون عام 1968 - أرشيفية

إعادة افتتاح كوانج هوا مون عام 1968 – أرشيفية

كوانج هوا مون من ناحية قصر كيونج بوك - تصوير محمد صلاح الدين

كوانج هوا مون من ناحية قصر كيونج بوك – تصوير محمد صلاح الدين

وصف الميدان

في الطريق المؤدي إلى البوابة سيجد الزائر عددًا من المعالم والمباني الهامة على جانبي الطريق متحف تاريخ كوريا الوطني، ومتحف الجيش الكوري، إضافة إلى مقر مؤسسة الملك سيه جونج الثقافية، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

مؤسسةالملك سيه جونج للثقافة - تصوير محمد صلاح الدين

مؤسسةالملك سيه جونج للثقافة – تصوير محمد صلاح الدين

تمثال الملك سيه جونج في كوانج هوا مون

تمثال الملك سيه جونج في كوانج هوا مون

إلا أن أهم ما يميز الميدان وجود تمثالين لشخصيتين يعتبرهما الكوريين الأعظم في تاريخ مملكة جوسون هما الملك سيه جونج – مخترع الأبجدية الكورية – والجنرال لي سون شين صاحب أعظم انتصار لجيش كوريا على اليابانيين في القرن السادس عشر.

تمثال الجنرال لي سون شين - تصوير محمد صلاح الدين

تمثال الجنرال لي سون شين – تصوير محمد صلاح الدين

ميدان الاحتفالات والاحتجاجات

في أي مناسبة وطنية كورية ستجد الميدان وقد امتلأ بالمحتفلين، وستجد المسرح وقد بني أمام تمثال الملك سيه جونج ليصعد عليه المغنيون ومقدمي العروض الثقافية التقليدية والحديثة، وهو ما ستجده أيضا أثناء الاحتجاجات التي تشهدها الساحة حاليًا حيث تتخذ الساحة ومسرحها شكلًا كرنفاليًا مميزًا.

احتفالات يوم الهانجل أكتوبر 2015 - تصوير محمد صلاح الدين

احتفالات يوم الهانجل أكتوبر 2015 – تصوير محمد صلاح الدين

أغاني بوابة كوانج هوا

إذا ما نظرنا إلى تاريخ الأغنية الكورية سنجد عددًا من المغنيين قد أطربوا الشعب الكوري الجنوبي بأغنيات رومانسية تحمل في عناوينها وكلماتها بوابة كوانج هوا، إلا أن الأغنية الأشهر هي “أغاني بوابة كوانج هوا” للمطرب لي مون سيه عام 1988، و أغنية “عند بوابة كوانج هوا” للمغني كيو هيون عضو فرقة سوبر جونيور.

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