أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية للإعلان عن نتائج مسابقة المحليات

Google+ Print
بدء المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية للإعلان عن نتائج مسابقة المحليات بدء المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية للإعلان عن نتائج مسابقة المحليات

الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية – أرشيفية

بدأ المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، منذ قليل، للإعلان عن بيانات ونتائج مسابقة المحليات التي تم إعلانها مارس الماضى لشغل 249 وظيفة بالمحليات وتضم “سكرتير عام، سكرتير عام مساعد، ورؤساء أحياء” بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام”.

وأكد الوزير أنه سيتم تعيينهم وفقا للقانون رقم 5 الذي يحدد كيفية تعيين القيادات من خلال نشر إعلان بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب المسابقة عام 2011 وتم فتح الباب مرة أخرى عام 2013 وتم تعيين 10 أشخاص فقط وتوقفت المسابقة بسبب ظروف الدولة في تلك الفترة.

وأضاف الدكتور أحمد زكى بدر، أن هناك 249 قيادة شاغرة بالمحليات بمختلف المحافظات، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته وقيادات الوزارة للبدء في تقييم المتقدمين، وتقدم 1204 متقدمين بينهم 267 من القوات المسلحة و157 من الشرطة و780 من المدنيين، ووصل عدد المستوفيين منهم 1128 متقدما 260 من أبناء الجيش و154 و714 من المدنيين، مشيرا إلى أنه حضر منهم 1058 متقدمين لشغل 143 وكيل أول وزارة و257 وكيلا وزارة و658 مديرا عاما.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم قبول 18 متقدما وتعيينهم وفقا للقانون بينهم 10 من أبناء الشرطة و4 من ابناء القوات المسلحة و4 مدنيين بمنصب وكيل أول وزارة، كما تم قبول 21 متقدما بدرجة وكيل الوزارة بينهم 8 من أبناء الجيش، و7 من الشرطة و6 مدنيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا