بدء المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية للإعلان عن نتائج مسابقة المحليات

بدأ المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، منذ قليل، للإعلان عن بيانات ونتائج مسابقة المحليات التي تم إعلانها مارس الماضى لشغل 249 وظيفة بالمحليات وتضم “سكرتير عام، سكرتير عام مساعد، ورؤساء أحياء” بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام”.

وأكد الوزير أنه سيتم تعيينهم وفقا للقانون رقم 5 الذي يحدد كيفية تعيين القيادات من خلال نشر إعلان بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب المسابقة عام 2011 وتم فتح الباب مرة أخرى عام 2013 وتم تعيين 10 أشخاص فقط وتوقفت المسابقة بسبب ظروف الدولة في تلك الفترة.

وأضاف الدكتور أحمد زكى بدر، أن هناك 249 قيادة شاغرة بالمحليات بمختلف المحافظات، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته وقيادات الوزارة للبدء في تقييم المتقدمين، وتقدم 1204 متقدمين بينهم 267 من القوات المسلحة و157 من الشرطة و780 من المدنيين، ووصل عدد المستوفيين منهم 1128 متقدما 260 من أبناء الجيش و154 و714 من المدنيين، مشيرا إلى أنه حضر منهم 1058 متقدمين لشغل 143 وكيل أول وزارة و257 وكيلا وزارة و658 مديرا عاما.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم قبول 18 متقدما وتعيينهم وفقا للقانون بينهم 10 من أبناء الشرطة و4 من ابناء القوات المسلحة و4 مدنيين بمنصب وكيل أول وزارة، كما تم قبول 21 متقدما بدرجة وكيل الوزارة بينهم 8 من أبناء الجيش، و7 من الشرطة و6 مدنيين.