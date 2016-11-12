10 ديسمبر.. الحكم في طعن إعدام «حبارة» وآخرين بـ «مذبحة رفح الثانية»

حجزت محكمة النقض، ثاني جلساتها لنظر الطعن المقدم للمرة الثانية من الإرهابي عادل محمد إبراهيم والشهير بـ«عادل حبارة» و6 آخرين على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإعدام شنقًا، والسجن الؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 عامًا لـ 12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا «بمذبحة رفح الثانية»، والتى راح ضحيتها 25 مجندًا مصريًا في مذبحة رفح الثانية، إلى جلسة 10 ديسمبر للحكم.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعلي سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وأحمد عبدالودود، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، وعباس محمد، وإبراهيم فؤاد، وحسام الدين زقزوق، وبسكرتارية خالد عمر، ومحمود محمد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.