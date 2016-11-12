كهربا:"أبو تريكة قالنا أنتم الجيل اللى هيصعد بمصر كأس العالم"

كتب ــ عمرو جاب الله - تصوير كريم عبد العزيز

قال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك المُعار لاتحاد جدة السعودى، إن محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية من أفضل اللاعبين وتعلم منه الكثير، متحدثاً عن ما قام به الماجيكو بعد الهزيمة من غانا 6 / 1 فى موقعة كوماسى الشهيرة قائلاً:"دخل أبو تريكة غرفة الملابس فوجد أكثر من لاعب فى حالة يأس تام فقال لنا "اللاعبين الصغيرين ميزعلش اتعلموا من اللى حصل.. أنتم الجيل اللى هيصعد بمصر كأس العالم".

شدد كهربا فى ندوة "اليوم السابع"، أنه كان يتمنى اللحاق بمواجهة غانا، المقرر لها غداً الأحد، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا إلا أن الإصابة منعته من ذلك، لكنه يثق أن جميع لاعبى المنتخب لديهم نفس الحافز فى تحقيق إنجاز يسعد الشعب المصرى.

وعن مقارنة الجيل الحالى بجيل 2006 علق كهربا قائلاً:"هل جيل أبو تريكة زى جيل الخطيب.. إحنا لسه بنبتدى الطريق كلنا متوسط أعمارنا صغير ونحلم بتقديم الكثير ولدينا طموحات كبيرة نتمنى تحقيقها وفى النهاية بتمنى التوفيق للمنتخب والجهاز الفنى أمام غانا".