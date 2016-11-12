مصر تستضيف الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

قال السفير عمر عامر، سفير مصر ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، أن مصر ستسضيف أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في شرم الشيخ العام المقبل 2017.

وذكر عامر أن الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف قد وافقت أمس الجمعة بالإجماع على الطلب الذي تقدمت به مصر لاستضافة أعمال الدورة السادسة في شرم الشيخ العام المقبل، معربًا عن الشكر والتقدير لكافة الدول الأعضاء لما قدموه من دعم للطلب المصري.

وكان عامر قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمؤتمر استعرض فيها الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد، والتي توجت بوضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا على ترحيب مصر باستضافة الدورة السادسة للمؤتمر العام المقبل في شرم الشيخ، في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

يذكر أن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على حق استضافة مؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعد أكبر منظمة دولية متخصصة في مجال مكافحة الفساد، حيث تضم في عضويتها سبعين دولة، وتركز أنشطتها على تقديم برامج الماجستير والدورات التدريبية للدول الأعضاء حول أحدث أساليب مكافحة الفساد.

ويأتي التحرك المصري في إطار الجهود التي تبذلها مصر على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات، حيث سبق أن حصلت على حق تنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقررة عام 2021.