حبس 3 بينهم إخوان بالسويس 15 يوما لاتهامهم بالدعوة لمظاهرات ونشر العنف

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس حبس ثلاثة أشخاص بينهم شخصين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما لاتهامهم بالدعوة للعنف والتظاهر أمس 11 نوفمبر.

كان جهاز الأمن الوطنى بالسويس تمكن من ضبط الثلاثة، لاتهامهم بالدعوة للعنف ، فى إطار الاستنفار الأمنى لتتبع العناصر التى تدعو لاستخدام العنف.

وكشف مصدر أمنى، أن العناصر الثلاث تم ترحيلهم للسجون فور التحقيق معهم فى ساعة متأخرة من الليل، تحت حراسة مشددة من مديرية الأمن، وأنه قد سبق صدور قرار من النيابة بضبط الشخصين المنتمين لجماعة الإخوان.