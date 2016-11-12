تصاعد الأزمة بين برزنتيشن والتليفزيون المصري بسبب الإصرار على مخرج برتغالى لبث مباراة المنتخب

كتبت: إنجي لطفي

قال خالد عبد العاطي، كبير مخرجي البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، أن شركة “بريزنتيشين” رفضت تسليم التلقزيون المصري الوحدة رقم 22 المؤجرة من أجل بث مباراة وغانا، موضحًا أن المخرج محمد نصر والذي كان من المفترض أن يتولى إخراج مباراة مصر وغانا تلقى إخطارًا من محمد كامل، رئيس شركة “بريزنتيشين”، يبلغه فيه أن المخرج البرتغالي هو من يقوم بإخراج المباراة بينما نصر سيكتفي بالتواجد لتنفيذ التعليمات الخاصة بلقطات الجمهور.

وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص ل”أونا” أنه تم إبلاغ مجدي لاشين، رئيس قطاع التلقزيون، برفض “بريزنتيشين” تسليم الوحدة رقم “22″، وجاري اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وكانت قد قالت مصادر خاصة لوكالة أنباء أونا انن المهندس شريف اسماعيل تدخل شخصيًا وأصدر تعليماته بضرورة تنفيذ القانون رقم 13 المنظم لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يؤكد أن التلفزيون هو صاحب الحق الأصيل فى التصوير.