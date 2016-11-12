تونس تؤكد مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية

أكدت وزارة الشئون الخارجية التونسية، أنها تعتبر القضية الفلسطينية أحد أبرز أولويات سياستها الخارجية، وأنها ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت الوزارة، اليوم السبت، بمناسبة إحياء السفارة الفلسطينية بتونس للذكرى الـ12 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات – “إن تونس ستظل حريصة على أن تستعيد القضية الفلسطينية صدارة اهتمامات الرأي العام الدولي، وعلى أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار صبري باش طبجي، كاتب الدولة لدى وزارة الشئون الخارحية التونسية، إلى أن تونس احتضنت الرئيس ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطيني منذ سنة 1982 وتربطها علاقة وطيدة بالقضية الفلسطينية، معتبرا ذكرى رحيل ياسر عرفات تذكيرا للملاحم البطولية التي خطها الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم، ولاستلهام معاني التضحية والفداء وتثبيت الهوية وعدم التفريط في الأرض والمقدسات، والتأكيد على مواصلة النضال في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في التحرر وبناء الدولة المستقلة.

أ ش أ