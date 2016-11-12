مباحث سوهاج تضبط 142 حكما.. بينها مدرس هارب من 5 سنوات لانضمامه لجماعة إرهابية

سوهاج محمود مقبول

شن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، برئاسة المقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث المركز، حملة لتنفيذ الأحكام بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط 142 حكم جزئى و45 حكم مستأنف و176 غرامة من بينها ضبط مدرس هارب من حكم بالحبس 5 سنوات الانضمام لجماعة إرهابية.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بضبط عدد من القضايا بحملة تنفيذ أحكام بدائرة المركز.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد علاء عبد الرحمن رئيس فرع بحث الشرق، بتمكن النقيب كريم أحمد علام ضابط مباحث المركز من ضبط 142 حكم جزئى و45 حكم مستئناف و176 غرامة و66 مخالفة.

وضبط ابراهيم. م. م. ع ٣٦ سنة مدرس مقيم فى أولاد يحيى والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية الانضمام لجماعة إرهابية بالحبس خمس سنوات، وتم ضبط أحد الأشخاص المطلوب ضبطه وإحضار فى واقعة سرقة وبحوزته أقراص مخدرة، وضبط نبيل. ح. م مقيم أولاد طوق غرب والمطلوب التنفيذ عليه على جناية ترويج عمالة 6 سنوات وصادر ضده عدد ١٩ حكم قضائى بواقع ٣٩ سنة حبس تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.