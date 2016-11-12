ميناء دمياط يستقبل 4 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

مراسل «ONA»:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

بينما غادر الميناء ، سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة ، بالإضافة إلى 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر الميناء قطار بحمولة ( 1286 ) طن قمح و ( 34 ) سيارة نقل بحمولة ( 1466 ) طن قمح، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 169827 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 62542 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 3000 طن يوريا و 1919 طن ملح و 2100 طن فوسفات و 3200 طن صويا .