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بالصور.. العثور على مدرعات خشبية استخدمها "داعش" لتضليل الجيش العراقى

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بالصور.. العثور على مدرعات خشبية استخدمها "داعش" لتضليل الجيش العراقى بالصور.. العثور على مدرعات خشبية استخدمها "داعش" لتضليل الجيش العراقى

>كتب أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية على موقعها الرسمى بموقع  التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، عن العثور على دبابات وأسلحة خشبية وبلاستيكية يستخدمها تنظيم داعش لتضليل الطائرات التى تشن غارات جوية على مواقعه، وذلك لتخفيف الخسائر الفادحة التى تكبدتها الجماعة الإرهابية مؤخرا.

 

وقالت وزارة الدفاع فى بيان، إن "أبطال الفرقة السادسة عشر، المشاركين ضمن عمليات (قادمون يانينوى)، عثروا بعد تحريرهم لقرية السادة ضمن المحور الشمالى، على عدد من العجلات نوع همر، ودبابات مصنوعة من الخشب والبلاستك".

 

وأضافت الوزارة فى بيانها أن "الهدف من صناعتها هو استخدامها لأغراض التمويه أثناء قصف الطائرات المساندة للقطعات البرية خلال تقدم الجيش العراقى لتحرير نينوى".

 

 

 

 

 


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