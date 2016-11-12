تموين أسيوط: تحرير 95 قضية تموينية خلال أسبوع

أسيوط - ضحا صالح

قال صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين باسيوط ان حملات المديرية التى شنتها بالتعاون من ممثلين لمباحث التموين ومديرية الصحة والبيئة والطب البيطرى تمكنت من تحرير عدد 59 قضية تموينية متنوعة خلال اسبوع بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك فى اطار تكثيف الحملات المرورية ومحاربة الغش التجارى ومنع الاتجار فى السوق السوداء وفقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وأشار الى ان القضايا تنوعت بين مخالفات فى مجال المخابز والمحال التجارية العامة منها عدم الاعلان عن الاسعار وانتاج خبز بلدى ناقص الوزن وادارة مخبز بدون ترخيص وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم الاعلان عن مخزن تابع للمحل بالاضافة الى ضبط عدد 4 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى و83 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

وأكد العميد عصام ابو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط ان المتهمين وجهت لهم تهم مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 10 لسنة 1966 .



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