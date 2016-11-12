البحث العلمي: إعلان عاصمة الابتكار لهذا العام في معرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار

صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأنه سيتم الإعلان عن عاصمة الابتكار هذا العام في معرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار لعام 2016 المقرر عقده يومى 19 و20 نوفمبر الحالى بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك في إطار محاولة إلقاء الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا في محافظات مصر وتماشيًا مع خطة الدولة 2030 .

> وقال صقر- في تصريح له اليوم- إنه سيتم الإعلان عن مؤشر عاصمة الابتكار خلال المعرض حيث يعتبر المؤشر هو الإصدار الأول، وقد قام بإنشائه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ليكون النواة لإضافة كثير من المؤشرات اللاحقة.

وأضاف أن مؤشر عاصمة الابتكار هو مؤشر مركب يعتمد على 3 مؤشرات فرعية أساسية وهى مؤشر خلق التكنولوجيا،ومؤشر مدى انتشار الابتكارات في الصناعة، ومؤشر المهارات الأكاديمية،أخذا في الاعتبار توزيع السكان في المحافظات وسوف يتم تطوير المؤشر في السنوات القادمة ليشمل الكثير من المؤشرات التي تقيس البيئة الداعمة والمشجعة للابتكار في مصر، لافتا إلى أنه في هذه المرحلة لإطلاق المؤشر تم تغطية 20 محافظة.

وأوضح أنه في الإصدارات القادمة سوف يحاول المؤشر أن يشمل بعض المؤشرات الدولية الهامة الموجودة في مؤشر الابتكار العالمي أو مؤشر التنافسية العالمية نظرًا لأهمية هذه المؤشرات عامة وللأهمية المضافة بعد استخدامها في تقييم إنجازات الدولة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن المحافظات ذات المراتب الأولى كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء الآخرين.

أ ش أ