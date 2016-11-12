يا «قصب» ما يهزك دولار

كتبت – نانيس البيلي

أمام إحدى محلات عصير القصب بمنطقة فيصل، تقف “فاتن”، الشابة الثلاثينية، ممسكة بيد طفلتيها اللاتي أحضرتهما للتو من المدرسة، فاستجابت لطلبهما بشراء كوبين من العصير لهما بعد يوم دراسي مرهق، وقفت تسأل البائع عن أقل سعر للكوب، خشية أن يكون طاله الغلاء هو الآخر كما باقي السلع، ليجيبها “محمد عبدالوهاب”، بائع عصير القصب، الشاب العشريني، بثبات سعر الكوب ليتراوح ما بين جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، لتنفرج أساريرها قائلة: “طيب الحمد لله إن فيه حاجة لسه مازادتش”.

الأسئلة المتكررة التي يوجهها الزبائن إلى “محمد” عن وجود زيادة في ثمن العصير خلال الأسبوع الذي أعقب قرار “تعويم الجنيه”، لم تعد تثير دهشته: “ناس كتير الأسبوع اللي فات أول ما يدخلوا بيسألوني سعر القصب زاد هو كمان ولا إيه، ماهي الناس معذورة، الدولار زود كل حاجة”.

موجة غلاء الأسعار التي شهدتها مصر خلال الأسبوع المنصرم بعد قرار “تعويم الجنيه”، باتت هي محور حديث “محمد” مع زبائنه، بحسب الشاب العشريني، فيؤكد أنهم يشكون إليه ويفضفض لهم عن غلاء المعيشة في ظل عدم وجود أي زيادة في المرتبات، يباشر “محمد” عمله بهمة، ويقول: “فين أيام الرخص، زمان الأسعار كانت حنينة، كنت ببيع كوباية العصير بربع وبنص جنيه، لكن دلوقتي أقل كوباية بجنيه ونص، ما كل حاجة زادت”.

ارتفاع سعر الدولار لم يؤثر على سعر عصير القصب، بحسب “محمد”، فيقول متشككًا: “الدولار لحد دلوقتي ما آثرش على سعر القصب، بس أكيد الأيام الجاية هيخليه يرتفع، ده الدولار!، يعني بيزود سعر أي حاجة”، ويشير الشاب العشريني إلى أن “عصير القصب” أحد أشهر المشروبات الشعبية التي يفضلها المصريون، ويوضح ذلك: “سعره على قد الراجل البسيط وفوايده كتيرة جداً، والناس بتحب تشربه طول السنة، في الشتاء رجل الزبون بتخف شوية، ربنا يستر وسعره كمان مايزيدش عشان بيوتنا تفضل مفتوحة”.

ارتفاع أسعار السكر المستورد أدى إلى زيادة سحب «قصب البنجر» لصناعة المحلي

“المياه” و”السكر” والعسل”.. أكثر الأشياء التي تؤثر على ارتفاع سعر القصب، بحسب “محمد”: ” فيقول: “القصب بيحتاج مياة كتير، وسد أثيوبيا اللي اتبنى هيقلل المياه عندنا وأكيد سعر القصب هيزيد لأن التجار هيتكلفوا كتير في ري المحصول، وارتفاع سعر السكر المستورد خلى التجار ياخدوا قصب البنجر ويعملوا منه سكر محلي عشان يكون سعره أقل شوية من المستورد، كمان القصب بيتعمل منه العسل الأسود، ممكن سعره يغلى شوية لو السحب كتير عليه عشان إنتاج العسل”.