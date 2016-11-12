عفت السادات يرحب بحصول مصر على صندوق النقد..ويؤكد: شهادة ثقة في الاقتصاد

رحب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس، على طلب مصر لإقتراض 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، مؤكدًا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وقال السادات في بيان له، إن القرض سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الخارجية على المجئ إلي مصر مرة أخرى.

وطالب السادات الحكومة المصرية باستكمال قرارات الإصلاح، مؤكدًا على ضرورة إصدار قوانين الاستثمار، والخروج من السوق، وتنقية التشريعات الاقتصادية من أي تشريعات تعيق تنمية الاستثمار.

كما طالب القطاع المصرفي بتبني شروط ميسرة لطلبي القروض الصغيرة للمشروعات الشبابية وصغار المستثمرين.