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عفت السادات يرحب بحصول مصر على صندوق النقد..ويؤكد: شهادة ثقة في الاقتصاد

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عفت السادات يرحب بحصول مصر على صندوق النقد..ويؤكد: شهادة ثقة في الاقتصاد عفت السادات يرحب بحصول مصر على صندوق النقد..ويؤكد: شهادة ثقة في الاقتصاد

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي – أرشيفية

رحب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس، على طلب لإقتراض 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، مؤكدًا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وقال السادات في بيان له، إن القرض سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الخارجية على المجئ إلي مصر مرة أخرى.

وطالب السادات المصرية باستكمال قرارات الإصلاح، مؤكدًا على ضرورة إصدار قوانين الاستثمار، والخروج من السوق، وتنقية التشريعات الاقتصادية من أي تشريعات تعيق تنمية الاستثمار.

كما طالب القطاع المصرفي بتبني شروط ميسرة لطلبي القروض الصغيرة للمشروعات الشبابية وصغار المستثمرين.

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