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الإمارات والبحرين يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأمير تركي

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الإمارات والبحرين يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأمير تركي الإمارات والبحرين يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأمير تركي

الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود _ أرشيفية

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت أن بن زايد أعرب في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته، بوفاة الأمير “تركي بن عبد العزيز آل سعود”، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي المنامة، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

أ ش أ

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