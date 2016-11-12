بتوجيهات رئيس الدولة.. افتتاح مستشفى خليفة بن زايد في سوات بباكستان

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية باكستان الإسلامية ودعم القطاع الصحي فيها وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - شهدت مدينة سيدو شريف بمنطقة سوات بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني افتتاح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذى أنجز بتكلفة " 5 " ملايين و592 ألف دولار أميركي.

وافتتح المستشفى الفريق أول راحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني بحضور عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية وعبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وإدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وقادة الجيش الباكستاني وكبار المسؤولين بالحكومة المحلية بإقليم خيبر بختونخوا إلى جانب جمع من أهالي المنطقة وإدارة وإطباء المستشفى.

وبدأت مراسم الافتتاح بتقديم إيجاز عن مراحل إنجاز العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع استعراض تفاصيل المشاريع الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للشعب الباكستاني.

بعد ذلك قام الفريق أول راحيل شريف يرافقه عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة و عبدالله خليفة الغفلي بجولة داخلية في أقسام ومرافق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اطلعوا خلالها على مستوى الإنجاز العام وتجهيزات العيادات الداخلية التخصصية إضافة إلى أقسام الحوادث والطوارئ والصيدلة والمختبرات وأقسام الأشعة والتشخيص كما شملت الجولة أقسام غسيل الكلى والنساء والولادة وغرف العمليات وقسم الاطفال الخدج والطب الوقائي .

وأعرب الفريق أول راحيل شريف خلال كلمة له في الافتتاح عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم سموهما المتواصل لباكستان وعلى مبادراتهم الإنسانية الكريمة لشعبها.

وقال إن القيادة السياسية وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة قدما الدعم والمساندة ومساعدة عظيمة لسكان هذه المناطق من خلال اقامة العديد من المشاريع الإنسانية التنموية التي ساهمت في مساعدتنا في تطوير البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق والجسور ..مؤكدا على أن هذه المشاريع ستغير مصير سكان هذه المناطق ومستقبل أبنائهم وستساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة في المستقبل.

وأشار رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يعتبر من أهم المشاريع الصحية التي نفذت بإقليم خيبر بختونخوا .

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