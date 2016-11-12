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الرئيس السيسي يزور البرتغال رسميا في 21 نوفمبر الجاري لمدة يومين

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الرئيس السيسي يزور البرتغال رسميا في 21 نوفمبر الجاري لمدة يومين الرئيس السيسي يزور البرتغال رسميا في 21 نوفمبر الجاري لمدة يومين

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

أعلنت رئاسة الجمهورية قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية للبرتغال على مدار يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري.

وبحسب وكالة مجلس التعاون الإسلامي “إينا” أكدت سفيرة البرتغال بالقاهرة مادالينا فيشران أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى العاصمة لشبونة تنطوى على جانب كبير من الأهمية حيث انها تعد أول زيارة لرئيس مصري للبرتغال منذ حوالى 20 عاما، موضحة أن تلعب دورا محوريا فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي سيجرى مباحثات هامة مع عدد من المسئولين البرتغاليين فى مقدمتهم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وعمدة لشبونة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الليبية، وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما يجرى ايضا لقاءا مع رجال الأعمال البرتغاليين حول سبل تعزيز الإستثمارات البرتغالية فى مصر. وأضافت أن مصر والبرتغال حريصتان على تنسيق المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا فى المحافل الدولية، منوهة إلى أن مصر تعد بوابة مواتية للصادرات البرتغالية إلى الدول الإفريقية وخاصة عقب اطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الإفريقية الثلاث: كوميسا وسادك وإياك عام 2015.

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