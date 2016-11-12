"الإسكان": خطة لإنشاء 12 عمارة لتطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب

كتب – أحمد حسن

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال تطوير منطقة "تل العقارب" بالسيدة زينب، حيث يتم تنفيذ أعمال حفر الأساسات لعدد من العمارات، التى سيتم إنشاؤها لتسكين أهالى المنطقة.

ووجه وزير الإسكان بسرعة إزالة باقى العمارات المتهالكة بالمنطقة، لتنفيذ العمارات الجديدة، قائلاً: "التمويل متوافر، وعلينا الإسراع بالتنفيذ وأعمال التطوير، والرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع تنفيذ المشروع دورياً".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان صحفى، إن هناك تنسيقا كاملا مع محافظة القاهرة، من أجل سرعة الانتهاء من تطوير منطقة تل العقارب، حيث تتولى وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية، والجهاز المركزى للتعمير، بالتعاون مع المحافظة، تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة وادى النيل للمقاولات، موضحاً أنه تم إخلاء ١٩٥ عقاراً، وتسكين أسرها بشكل مؤقت فى مدينة ٦ أكتوبر، ومن المخطط إنشاء ١٢ عمارة بإجمالى ٨١٥ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، بنموذجين غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، بتكلفة تقديرية ١٩٠.٥ مليون جنيه، وسيتم تسكين أهالى المنطقة فى الوحدات الجديدة فور الانتهاء من تنفيذها.