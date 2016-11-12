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إسلام جمال يبتعد عن معسكر الزمالك بـ6 أكتوبر

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إسلام جمال يبتعد عن معسكر الزمالك بـ6 أكتوبر إسلام جمال يبتعد عن معسكر الزمالك بـ6 أكتوبر

>كتب عمرو جاب الله

ابتعد إسلام جمال مدافع الزمالك، عن معسكر الفريق الأبيض المقام بمدينة 6 أكتوبر، ضمن الاستعدادات لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

كان إسلام جمال قد اشتكى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً خلال مشاركته فى المران الجماعى للفريق يوم الأربعاء الماضى، ليغادر التدريب قبل نهايته بعد شعوره بآلام جديدة فى قدمه نتيجة معاناته من شد فى العضلة الأمامية قبل أن يتعرض للطرد من جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين فى نفس اليوم.

 

 

من المنتظر أن يظهر إسلام جمال فى تدريبات الزمالك، بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر، المقرر ختامه غداً الأحد، حيث سيخوض اللاعبون فترة واحدة فى صباح الغد قبل الحصول على راحة سلبية.

 


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