ثورة بين لاعبى الترسانة بسبب المستحقات المتأخرة

كتب - هيثم عويس

أزمة كبيرة حدثت بين لاعبى الترسانة بسبب المستحقات المالية المتأخرة لهم، والتى وصلت إلى ثلاثة أشهر، وهو ما دفع البعض إلى التهديد بعدم خوض التدريبات، إلا بعد الحصول على جزء من مستحقاته.

يذكر أن اللاعبين حصلوا على مقدم التعاقد فقط منذ بداية الموسم، ومن وقتها لم يحصل أى لاعب على مليم نظير مشاركته مع الفريق، وهو ما جعل البعض يؤكد أنه سيرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وأنه لن يشارك مع الفريق إلا بعد الحصول على مستحقاته.

فى ذات السياق ربط مجلس إدارة الترسانة صرف جزء من المستحقات بتحسن النتائج وتحقيق الفوز الأول فى المسابقة على الشرقية للدخان فى الأسبوع السادس للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، المقرر لها بعد غد الاثنين، فى ظل تأزم موقف الفريق باحتلاله المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.