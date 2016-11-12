محافظة القاهرة: حملات نظافة بأحياء شمال العاصمة وإصلاح ماسورة مياه بالساحل

أصدر اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تعليماته لرؤساء أحياء المنطقة الشمالية، بمتابعة أعمال المشروعات الجارية، كل فى نطاقه، مع رفع الإشغالات والمخالفات بجميع أنواعها.

وأكد اللواء يحيى هلال، رئيس حى حدائق القبة، فى تصريحات صحفية، أنه تم استكمال أعمال التطوير بشارع إسكندر مينا، لافتًا إلى أنه جارى أعمال التجريد بحديقة القصيرين بشارع بورسعيد وأعمال نظافة، ورفع سيارة متهالكة بشارع محمد شفيق عطا، منعا لاستخدامها فى أعمال تخريبية.

من جانب آخر، أكد اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الأميرية، أنه تم شن حملة نظافة منطقة “جراند زيرو”، خلف مدرسة إسكان الأميرية، مع حملة نظافة أخرى، خلف مدرسة على مبارك وشارع قبلى المساكن.

وأوضح اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى الساحل، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع إبراهيم التهامى من مدخل القاهرة، وتم تغريم المتسبب فى الكسر.

وترأس “عبد الجليل” حملة تفتيشية، بالتعاون مع إدارات البيئة والطب البيطرى والتموين، على محلات السوبر ماركت فى نطاق الحى، للتأكد من ضبط الأسعار بمحلات السوبر ماركت، كما تم القيام بالمرور على عدة مطاعم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.