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إحالة محاكمة معتز مطر لدائرة الإرهاب بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدولة

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إحالة محاكمة معتز مطر لدائرة الإرهاب بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدولة إحالة محاكمة معتز مطر لدائرة الإرهاب بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدولة

معتز مطر (أرشيفية)

قررت محكمة جنح الدقي المنعقدة بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، إحالة محاكمة الإعلامي معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية في القضية رقم 9609 لسنة 2016 لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وترويج الشائعات من خلال برنامجه “مع معتز” المذاع من خارج على قناة الشرق، وذلك لدائرة 21 إرهاب، وحددت جلسة السبت المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري.

وأضافت التحقيقات أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على قناة الشرق حرّض على التظاهر ضد الرئيس إضافة إلى سخريته من خطابات رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة ضد النظام الحالي.

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