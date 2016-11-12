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تأجيل الفصل في طلب رد هيئة محكمة المتهمين بحرق ملهى العجوزة لـ 3 ديسمبر

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تأجيل الفصل في طلب رد هيئة محكمة المتهمين بحرق ملهى العجوزة لـ 3 ديسمبر تأجيل الفصل في طلب رد هيئة محكمة المتهمين بحرق ملهى العجوزة لـ 3 ديسمبر

 

تعبيرية

قررت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، تأجيل النظر في طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، والتي تنظر قضية محاكمة المتهمين الـ 4 بحرق ملهى العجوزة الليلي الذي أودى بحياة 17 شخصًا، لجلسة 3 ديسمبر المقبل لضم محاضر الجلسات، والإطلاع على نصوص المواد التي تم استبعادها من أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة.

وكان أمجد محمد دفاع المجني عليهم، تقدم بطلب رد هيئة المحكمة، اعتراضًا على استبعاد المحكمة المادتين 253، 257 من قانون العقوبات، قبل إبداء المرافعة والتي تقضي بمعاقبة المتهمين بالقتل نتيجة إشعال النيران بالإعدام.

وأضاف المحامي أن قرار المحكمة يعد استخدامًا للرأفة بحق المتهمين بعد استبعاد عقوبة الإعدام رغم قتلهم العمد لـ١٧ شخصًا.

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