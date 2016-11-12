الهلالي يوجه المديريات التعليمية بضرورة ترشيد الإنفاق في استخدام الخدمات

وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بترشيد الإنفاق الحكومى على جميع بنود الإنفاق الواردة بموازنات جميع الوزارات وخفضه بنسبة 15- 20%، وذلك فيما عدا ما يخص الأجور والموازنة الاستثمارية.

وشدد الوزير- في تصريحات صحفية له اليوم- على ضرورة تحديد عمليات الشراء أو الصيانة في حالات الضرورة القصوى، ومنع استخدام السخانات، وكذا ترشيد استخدام الكهرباء والإنارة خلال الفترة المسائية والليلية لحماية المبانى المدرسية من الحرائق وتخفيض قيمة فواتير الكهرباء ، وقصر استخدام التليفونات، والسيارات الحكومية على الأعمال المصلحية للضرورة الملحة، والعمل على ترشيد استخدام المياه.

وأكد على أن تقوم كل من إدارة التوجيه المالى والإدارى، وإدارة المتابعة، ومكتب تنسيق وتقويم الأداء، وإدارة المبانى والصيانة البسيطة والتخطيط، وإدارة الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق.

أ ش أ