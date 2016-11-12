أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الهلالي يوجه المديريات التعليمية بضرورة ترشيد الإنفاق في استخدام الخدمات

Google+ Print
الهلالي يوجه المديريات التعليمية بضرورة ترشيد الإنفاق في استخدام الخدمات الهلالي يوجه المديريات التعليمية بضرورة ترشيد الإنفاق في استخدام الخدمات

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بترشيد الإنفاق الحكومى على جميع بنود الإنفاق الواردة بموازنات جميع الوزارات وخفضه بنسبة 15- 20%، وذلك فيما عدا ما يخص الأجور والموازنة الاستثمارية.

وشدد الوزير- في تصريحات صحفية له اليوم- على ضرورة تحديد عمليات الشراء أو الصيانة في حالات الضرورة القصوى، ومنع استخدام السخانات، وكذا ترشيد استخدام الكهرباء والإنارة خلال الفترة المسائية والليلية لحماية المبانى المدرسية من الحرائق وتخفيض قيمة فواتير الكهرباء ، وقصر استخدام التليفونات، والسيارات الحكومية على الأعمال المصلحية للضرورة الملحة، والعمل على ترشيد استخدام المياه.

وأكد على أن تقوم كل من إدارة التوجيه المالى والإدارى، وإدارة المتابعة، ومكتب تنسيق وتقويم الأداء، وإدارة المبانى والصيانة البسيطة والتخطيط، وإدارة الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا