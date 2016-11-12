حماية المستهلك يحيل مطاعم بيتزا هت للنيابة لإعلان أسعار غير حقيقية

كتبت – سماح لبيب

أعلن جهاز حماية المستهلك إحالة شركة أمريكانا مالكة "مطاعم بيتزا هت" للنيابة العامة، لمخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، والإعلان عن أسعار غير حقيقية لمنتجاتها.

وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان اليوم، أن الإحالة جاءت بناء على شكوى رقم 167582 إلى الجهاز يتضرر فيها الشاكى من قيام "مطاعم بيتزا هت" بالإعلان عن أسعار غير حقيقية، حيث تعلن عن سعر بيتزا هت "تربل بوكس" بسعر 99 جنيهاً، وعندما قام الشاكى بشراء نفس العرض المعلن من فرع المعادى تمت محاسبته بسعر 126.5جنيه، على خلاف ما كان معلنا عنه.

وبناء عليه تم استدعاء الممثل القانونى لشركة أمريكانا "مطاعم بيتزا هت" للتحقيق فى الشكوى، وتم تحرير محضر رقم 24932 بالإجراءات، فطلب الممثل القانونى للمشكو فى حقه التـأجيل لتقديم ما يفيد بأنه تم تغيير الأسعار قبل الواقعة، ولكنه لم يحضر فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات المطلوبة، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقها وإحالتها للنيابة العامة .

وأشار "يعقوب" إلى أن الإحالة جاءت لمخالفة "مطاعم بيتزا هت" قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة (2) أن للمستهلك الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها، وتنص المادة (3) على "أنه على كل مقدم أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها"، وتنص المادة (6) "على كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط".

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.