حماية المستهلك يحيل معرض محمد جابر للسيارات للنيابة للتضليل وتغيير شروط التعاقد

كتبت – سماح لبيب

أحال جهاز حماية المستهلك ، معرض محمد جابر حسن ، للسيارات بمصر الجديدة ،للنيابة العامة لعدم الإلتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67لسنة 2006.

وقال اللواء عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان صحفى اليوم ، أن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرار مجلس الإدارة بالزام الشركة بتسليم سيارة متعاقد عليها بدون زيادة فى السعر أو أى تكلفة إضافية .

وقال يعقوب ، أنه وردت الى الجهاز شكوى رقم 164382 يتضرر فيها الشاكى من شراء سيارة بيجو من خلال أحد البنوك وقدم المعرض سالف الذكر عرض أسعار وتم الإتفاق على ذلك ، ولكن عند رغبة الشاكى فى إستلام السيارة من المعرض وجد مماطلة فى التسليم الا بعد سداد مبلغ 4 الاف جنيها زيادة على السعر المتفق عليه ، وبمواجهة المعرض المشكو فى حقه بالشكوى عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى ولكن وجد مماطلة من المشكو فى حقه.

وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قرارا بالزام معرض محمد جابر حسن تريد بتسليم الشاكى السيارة محل التعاقد بذات الشروط الواردة بعرض السعر محل الإتفاق دون تكلفة اضافية على الشاكى وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه .

وأشار يعقوب ، الى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه " على كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى او مضلل للمستهلك ، كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب ، فى حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز ،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد فى هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها.

"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ، إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.