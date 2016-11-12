أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نجار يقتل جاره وزوجته ويصيب نجلهما لطردهم من شقة مستأجرة بالإسكندرية

Google+ Print
نجار يقتل جاره وزوجته ويصيب نجلهما لطردهم من شقة مستأجرة بالإسكندرية نجار يقتل جاره وزوجته ويصيب نجلهما لطردهم من شقة مستأجرة بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تخلص نجار من جاره وزوجته، بالقتل طعنًا بالسكين، وأصاب نجلهما، حتى يخليهما من الشقة المستأجرة منه.

تلقى مأمور قسم شرطة أول العامرية إخطارا بوجود مشاجرة ومتوفيين بمنطقة زاوية عبد القادر، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من"ع.ع" 55 سنة مصاب بجرح قطعى بالرقبة، وتوفى، وزوجته" م. م"- 35سنة ربة منزل مصابة بطعنات متعددة بالجسم وجروح بالوجه والرقبة وتوفيت، ونجلهما "م .ع"- 12 سنة طالب مصاب بجرح قطعى بالرقبه، وبين "ا. ص"- 37سنة نجار، الطرفان جيران مقيمون بالمنطقة المشار إليها، بسبب رغبة الرابع فى إخلاء الشقة ملكه المستأجرة للطرف الأول، قام خلالها الرابع بالتعدى بالضرب بسكين كانت بحوزته على أفراد الطرف الأول، مما أدى لوفاة الأول والثانية وإصابة الثالث.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الرابع وبحوزته الأداة المستخدمه "سكين"، وبمواجهته اعترف، وتم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصاب لذات المستشفى، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365