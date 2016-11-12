نجار يقتل جاره وزوجته ويصيب نجلهما لطردهم من شقة مستأجرة بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تخلص نجار من جاره وزوجته، بالقتل طعنًا بالسكين، وأصاب نجلهما، حتى يخليهما من الشقة المستأجرة منه.

تلقى مأمور قسم شرطة أول العامرية إخطارا بوجود مشاجرة ومتوفيين بمنطقة زاوية عبد القادر، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من"ع.ع" 55 سنة مصاب بجرح قطعى بالرقبة، وتوفى، وزوجته" م. م"- 35سنة ربة منزل مصابة بطعنات متعددة بالجسم وجروح بالوجه والرقبة وتوفيت، ونجلهما "م .ع"- 12 سنة طالب مصاب بجرح قطعى بالرقبه، وبين "ا. ص"- 37سنة نجار، الطرفان جيران مقيمون بالمنطقة المشار إليها، بسبب رغبة الرابع فى إخلاء الشقة ملكه المستأجرة للطرف الأول، قام خلالها الرابع بالتعدى بالضرب بسكين كانت بحوزته على أفراد الطرف الأول، مما أدى لوفاة الأول والثانية وإصابة الثالث.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الرابع وبحوزته الأداة المستخدمه "سكين"، وبمواجهته اعترف، وتم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصاب لذات المستشفى، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات