محافظ سوهاج يرفع درجات الاستعداد للسيول بسبب سوء الطقس ابتداءً من الثلاثاء

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية ومجالس المدن والقري، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، نظرًا لتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية حدوث سوء الاحوال الجوية والتي قد تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومي الخميس والجمعة القادمين .

وأضاف “المحافظ” فى بيان صحفي، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة، حسب بيان حالة الطقس الصادر عن الهئية العامه للارصاد الجوية، التي قد تصل لحد السيول علي سلاسل جبال الاحمر مع وجود أمطار متوسطة الشدة علي محافظات الصعيد ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وتم التأكيد علي جميع الوحدات المحلية بالمراكز والقري باتخاذ جميع الإجراءات ورفع حالة الاستعداد القصوي علي أن تقوم مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية بالقري والمستشفيات المركزية والعامة بقري ومدن المحافظة مع توفير جميع الطعوم التي يحتاج اليها الأهالي.