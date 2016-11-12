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صور.. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان الأعمال بمشروع تطوير «تل العقارب»

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صور.. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان الأعمال بمشروع تطوير «تل العقارب» صور.. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان الأعمال بمشروع تطوير «تل العقارب»

جانب من الجولة التفقدية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال تطوير منطقة «تل العقارب» بالسيدة زينب، حيث يتم تنفيذ أعمال حفر الأساسات لعدد من العمارات، التى سيتم إنشاءها لتسكين أهالي المنطقة.

ووجه وزير الإسكان بسرعة إزالة باقي العمارات المتهالكة بالمنطقة لتنفيذ العمارات الجديدة، مشددًا على شرورة الإسراع بالتنفيذ وأعمال التطوير، لافتًا إلى أن الرئيس يتابع تنفيذ المشروع دوريًا.

وأوضح مدبولي أن هناك تنسيق كامل مع محافظة القاهرة، من أجل سرعة الانتهاء من تطوير «تل العقارب»، حيث تتولى وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، والجهاز المركزي للتعمير، بالتعاون مع المحافظة، تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة وادي النيل للمقاولات، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء 195 عقارًا، وتسكين أسرها بشكل مؤقت في مدينة 6 أكتوبر.

وأشار وزير الأسكان إلى أنه من المخطط إنشاء 12 عمارة، بإجمالي 815 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، بنموذجين غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، بتكلفة تقديرية 190.5 مليون جنيه، وسيتم تسكين أهالي المنطقة في الوحدات الجديدة فور الانتهاء من تنفيذها.

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