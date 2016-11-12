حبس شاب استولى على 9 ملايين جنيه من مواطنين بالإسكندرية 15 يوما

الإسكندرية - هناء أبو العز

قررت نيابة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، حبس المتهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وصلت إلى 9 ملايين جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم قيامه بالنصب على المواطنين، موضحًا أنه كان يوظف هذه الأموال فى البورصة، وأنه خسرها فى إحدى المضاربات.

وكانت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، ألقت القبض على شاب استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بزعم قدرته على المضاربة بهم فى البورصة العالمية مقابل نسبة ربح شهرية، دون إعطاءهم شيئًا.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا، من كل من "ه. خ" 42 سنة صاحب مقهي مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و"م. ا" 29 سنة أخصائى اجتماعى مقيم دائرة قسم الدخيلة، و"ح. س" 30 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم مينا البصل، وعدد "20 " آخرين، ضد "ا. م" 29 سنة حاصل على بكالوريوس تربية رياضية مقيم دائرة قسم أول المنتزه، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 9 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال المضاربة بالبورصة العالمية مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 10%، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع وتهرب منهم.

وأكدت تحريات ضباط القسم صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين "جارى تحديدهم" بزعم توظيفها فى مجال المضاربة فى البورصة العالمية، متخذاً من شرق المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وإيهام ضحاياه بجدية مشروعه الوهمى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.