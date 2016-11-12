تخصيص 250 مليون جنيه لإقامة مشروع حماية للشواطئ بكفر الشيخ

عقد المهندس أحمد فتحي رئيس هيئة حماية الشواطئ وقيادات الهيئة اجتماعًا موسعًا مع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وقيادات المحافظة لبحث آليات إقامة مشروع حماية للشواطئ والمناطق المنخفضة بالمحافظة، والتي تتعرض للغمر في موسم النوات، مما يهددها بالكامل وخصوصًا أنها تعتبر من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار.

وتناول الاجتماع تحديد مناطق الحماية ذات الأولوية، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من منشآت الحماية لعمل مشاية وشواطئ من غرب محطة كهرباء البرلس، حتى المنطقة الصناعية بمطوبس بطول 25 كم باستثمارات تقدر بـ 250مليون جنيه.

كما تم الاتفاق على قيام المحافظة بإنشاء تلك المنطقة الاستثمارية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الأمر الذي يعد إضافة قوية للمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة.

من جانبه قال المهندس أحمد فتحي رئيس الهيئة بإنه تم دراسة المناطق المنخفضة بشمال المحافظة، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها، وذلك بداية من بوغاز البرلس شرقًا، حتى بوغاز رشيد غربًا بطول 60 كم شمال الطريق الدولي الساحلي، لافتًا إلى أن المنطقة المطلوب حمايتها تبدأ من غرب محطة كهرباء البرلس حتى شرق منطقة مطوبس الصناعية، وذلك بسبب انخفاض المنطقة 50 سم عن مستوى سطح البحر.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من إقامة 3 نماذج حديثة لحماية الشواطئ والمناطق الاستثمارية بمنطقة مسطورة بالبرلس حماية دائمة.